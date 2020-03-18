Про це поінформували в прес-службі банку.
Обмін валют відбуватиметься через мобільний банк Privat24, веб-версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.
Такі заходи вживаються на час зупинки міжнародного авіасполучення через карантин (в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19).
Як відзначили в банку, “пріоритет онлайн валютообмінних операцій вводиться задля безпеки клієнтів у період карантинних заходів проти коронавірусу та до моменту відновлення міжнародного авіасполучення та поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону”.
Готівкову валюту в касах “ПриватБанку” без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується (за попереднім замовленням валютних коштів).
Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів, відбуватимуться в звичайному режимі.
- Напередодні повідомлялося, що в Україну готівкова валюта доставляється із затримкою через карантинні заходи по всьому світу. Клієнти банків можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки.
- Нацбанк вирішив скеровувати готівку, що надходить від банків, на два тижні в карантин через поширення у світі коронавірусу.