З середи, 18 березня, "ПриватБанк" проводитиме валютообмінні операції для клієнтів-фізичних осіб тільки в безготівковому форматі.

Про це поінформували в прес-службі банку.

Обмін валют відбуватиметься через мобільний банк Privat24, веб-версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування.

Такі заходи вживаються на час зупинки міжнародного авіасполучення через карантин (в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19).

Як відзначили в банку, “пріоритет онлайн валютообмінних операцій вводиться задля безпеки клієнтів у період карантинних заходів проти коронавірусу та до моменту відновлення міжнародного авіасполучення та поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону”.

Готівкову валюту в касах “ПриватБанку” без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується (за попереднім замовленням валютних коштів).

Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів, відбуватимуться в звичайному режимі.