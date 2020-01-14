Національний Сорочинський ярмарок 2020 року відбудеться з 18 по 23 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Офіційне відкриття 18 серпня об 11:00.

Організатор Національного Сорочинського ярмарку з 1999 року – ТОВ “Сорочинський ярмарок”.

З 28 квітня 2020 року розпочнеться прийом заявок від усіх категорій учасників. Вартість участі залишилась без змін, на рівні 2019 року.

Запрошуємо до участі підприємства, приватних підприємців, майстрів народних промислів, заклади громадського харчування та розваг, організаторів колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи і окремих виконавців.

Умови участі та інша інформація – на сайті www.yarmarok.in.ua