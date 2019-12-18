Відповідні дані Дубілет опублікував в Telegram.
Це дані станом на жовтень 2019 року.
Він підкреслив, що темпи міграції тільки ростуть.
“Виняток – в 2014 році. Судячи з усього, це пов’язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях”, – повідомив Дубілет.
Він також зазначив, що введення безвізового режиму з країнами Європи суттєво не вплинуло на підсумкові показники міграції.
“Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинула на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл – люди стали менше їздити в Росію (хоча б офіційно), і більше – в Європу”, – резюмував Дубілет.
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