Міністр кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що в період з 2010 по 2019 рік з території України за офіційними даними виїхали чотири мільйони осіб.

Відповідні дані Дубілет опублікував в Telegram.

Це дані станом на жовтень 2019 року.

Він підкреслив, що темпи міграції тільки ростуть.

“Виняток – в 2014 році. Судячи з усього, це пов’язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях”, – повідомив Дубілет.

Він також зазначив, що введення безвізового режиму з країнами Європи суттєво не вплинуло на підсумкові показники міграції.

“Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинула на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл – люди стали менше їздити в Росію (хоча б офіційно), і більше – в Європу”, – резюмував Дубілет.