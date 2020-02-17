Починаючи з 2020 року в Україні перестануть приймати дітей в дитячі будинки. Діти, що вже знаходяться в таких будинках, зможуть мешкати в них до 2023 року.

Про це під час наради заявив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, повідомили в пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

За словами Коваля, з 2020 року дітей не влаштовуватимуть в будинку дитини. Замість цього держава має намір робити все можливе для забезпечення проживання і виховання дитини з рідними батьками. У випадках, якщо це неможливо, дітей направлятимуть в патронатні/прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу.

“Діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативної-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їх соціального статусу і віку”, — повідомив Коваль.

За словами заступника міністра, з цього року влаштування дітей в дитячі будинки стане платним, а паліативної-реабілітаційні центри будуть займатися не тільки тими дітьми з особливими потребами, які проходять реабілітацію в центрах, а й надавати всю необхідну допомогу дітям, які вже виховуються в прийомних сім’ях .