Починаючи з 2021 року, коли мінімальний обсяг транзиту російського газу через Україну знизиться до 40 млрд куб. м, тариф на транзит може не покривати собівартості прокачування газу по українській ГТС.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство РБК із посиланням на проєкт договору між компаніями НАК “Нафтогаз України” і “Газпром”.

Як стверджують російські журналісти, згідно з проєктом п’ятирічного договору, вартість прокачування російського газу в Європу через газотранспортну систему України складе $ 31,72 за 1 тис. куб. м (з урахуванням податків і зборів).

Тариф розраховано за ставкою $ 2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км і з розрахунку протяжності ГТС 1192,48 км.

При транзиті 225 млрд куб. м за 5 років “Нафтогаз” зможе заробити не менше $ 7,13 млрд. Аналогічний прогноз раніше дав і президент України Володимир Зеленський. У грудні минулого року він писав на своїй сторінці в Facebook, що Україна отримає від нового газового контракту з РФ понад $ 7 млрд за п’ять років.

Відповідно до публікації РБК, тариф на прокачування російського газу через Україну в 2019 році був розрахований за ставкою $ 2,61 за 1 тис. куб. м на 100 км. А в новому контракті передбачено зростання цієї ставки тільки на 1,9 %.

В агентстві з посиланням на “джерело, близьке до російської сторони переговорів із “Нафтогазом”, відзначають, що, незважаючи на зростання тарифу, знизилися обсяги прокачування газу через Україну.

“В 2019-му “Газпром” прокачав через територію України близько 90 млрд куб. м, тобто майже в 1,5 раза більше поточного плану”, – йдеться в публікації.

У статті також стверджується, що ставка транзиту в новому контракті зафіксована на весь термін його дії. У попередньому газовому контракті, який діяв 10 років (до кінця 2019 року), ставка не була фіксованою і обчислювалася за формулою, прив’язаною, серед іншого, до вартості газу в Європі і обсягами прокачування.

“При фіксованій ставці починаючи з 2021 року, коли мінімальний обсяг транзиту російського газу знизиться до 40 млрд куб. м, цей тариф не буде покривати собівартість прокачування газу по українській ГТС, особливо в разі зростання цін на газ для технологічних потреб”, – стверджують в РБК з посиланням на експертів.

При цьому зазначено, що Україна зможе отримати вигоду за умови, якщо “Газпром” вирішить наростити поставки газу в Європу понад обсяги, встановлені в новому контракті. Тоді російському газовому монополісту доведеться бронювати додаткові потужності в українській ГТС.

“У цьому випадку в договорі передбачені підвищувальні коефіцієнти за транзит: бронювання додаткових потужностей на квартал обійдеться в 1,1 рази дорожче звичайної ставки, на місяць – в 1,2 рази, на добу – в 1,45 рази. Тобто максимальне зростання ставки складе до 45 % “, – говориться в публікації.

Агентство РБК з посиланням на два джерела, близьких до “Нафтогазу” і “Газпрому”, стверджує, що в підписаній версії документа всі ці умови збереглися.

На дану публікацію відреагував виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко (в коментарі до поста керівника приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимира Компанійця). Вітренко наполягає, що навіть при транзиті 40 млрд куб. м газу доходи України перевищать витрати на функціонування ГТС. При цьому він не став розголошувати тарифи, посилаючись на конфіденційність.

“Скажу, що через положення про конфіденційність у підписаному контракті ми не можемо розголошувати плату за організацію транзиту. Але розрахунки РБК щодо зростання вартості транзиту є невірними. Також скажу, що навіть при 40 млрд куб. транзиту, доходи від транзиту будуть значно перевищувати витрати на забезпечення транзиту (так звані маржинальні витрати)”, – написав він.

#Букви звернулися до НАК “Нафтогаз України” з проханням роз’яснити наведені в публікації РБК факти.