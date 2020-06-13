Американська кіноакадемія прийняла рішення, що починаючи з 2021 роки за премію Оскар в категорії "Найкращий фільм" змагатимуться 10 фільмів.

Про це повідомляється на сайті Американської кіноакадемії.

“Починаючи з 94-ї церемонії, яка пройде у 2021 році, в категорії Найкращий фільм буде представлено десять номінантів, на відміну від різного з року в рік числа”, – йдеться в повідомленні кіноакадемії.

Раніше в номінації кількість картин щороку була різною – від п’яти до десяти. Зокрема у 2019 році в на нагороду претендували вісім номінантів, а у 2018 і 2020 роках – по дев’ять.

Також зазначається, що відтепер члени кіноакадемії зможуть цілий рік переглядати претендентів на нагороду протягом всього року онлайн. На думку організаторів премії, це дасть голосуючим достатньо часу, щоб ознайомився з усіма претендентами на нагороду.