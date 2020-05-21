З 23 травня в Києві в звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт, а з 25 травня – метрополітен.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві з 23 травня в звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт – автобус, трамвай, тролейбус… З 25 травня буде відновлено роботу метрополітену”, – наголосив він.

За словами Кличка, з 23 травня також почнуть працювати магазини площею до 1000 кв. м.

Крім того, відкриються спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

З 25 травня планується відкрити промислові ринки і сільськогосподарські ярмарки.

“Рішення щодо дати відкриття великих торгових центрів ми приймемо окремо – після того, як метро відновить свою роботу”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що послаблення карантинних обмежень має відбуватися “з дотриманням усіх норм і регламентів”.

(На відео – з 2:50)