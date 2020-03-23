Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту.
“Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки для проїзду в міському транспорті. Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Усі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть”, – зазначив мер.
За його словами, такий крок необхідний для того, щоб утримати ситуацію і виграти час – не дати вірусу охопити столицю.
“Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я і життя людей, вимушена запроваджувати більш суворі обмеження”, – зазначив Кличко.
Мер підкреслив, що спілкується з колегами з інших країн, зокрема, з мерією Уханя.
“Вчора ми отримали, можна сказати, цілу книгу. Це рекомендації влади Уханя і китайських фахівців, складені на основі їх досвіду в зупиненні розповсюдження вірусу. Один із головних запобіжних моментів – це суворе обмеження контактів між людьми. Максимальна ізоляція по домівках”, – сказав Віталій Кличко.
Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів.
Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів.
Ось як це контролюється 👇🏼
Опубліковано Букви Неділя, 22 березня 2020 р.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.