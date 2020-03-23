З понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва буде перевозити тільки окремі категорії громадян - медпрацівників, рятувальників, правоохоронців, комунальних працівників, персонал продуктових магазинів та аптек, співробітників стратегічних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту.

“Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки для проїзду в міському транспорті. Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Усі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть”, – зазначив мер.

За його словами, такий крок необхідний для того, щоб утримати ситуацію і виграти час – не дати вірусу охопити столицю.

“Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджених обмежувальних заходів дотримуються далеко не всі кияни та підприємства. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров’я і життя людей, вимушена запроваджувати більш суворі обмеження”, – зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що спілкується з колегами з інших країн, зокрема, з мерією Уханя.

“Вчора ми отримали, можна сказати, цілу книгу. Це рекомендації влади Уханя і китайських фахівців, складені на основі їх досвіду в зупиненні розповсюдження вірусу. Один із головних запобіжних моментів – це суворе обмеження контактів між людьми. Максимальна ізоляція по домівках”, – сказав Віталій Кличко.

Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. Ось як це контролюється 👇🏼 Опубліковано Букви Неділя, 22 березня 2020 р.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.