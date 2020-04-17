Про це Зеленський розповів в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

24го квітня ми вийдемо з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть полегшені. Частково людей потрібно випускати на роботу. Частково ті сфери, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково може бути полегшення в травні з приводу транспорту, пояснив він.

Водночас Президент підкреслив, що пом’якшення карантину в кінцевому підсумку буде залежати від хвилі розвитку коронавірусу.