Про це Зеленський розповів в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера“.
“24–го квітня ми вийдемо з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть полегшені. Частково людей потрібно випускати на роботу. Частково ті сфери, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково може бути полегшення в травні з приводу транспорту“, – пояснив він.
Водночас Президент підкреслив, що пом’якшення карантину в кінцевому підсумку буде залежати від “хвилі“ розвитку коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.