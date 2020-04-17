Президент України Володимир Зеленський заявив, що після 24-го квітня карантинні заходи будуть поступово пом'якшуватися.

Про це Зеленський розповів в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера“.

“24–го квітня ми вийдемо з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть полегшені. Частково людей потрібно випускати на роботу. Частково ті сфери, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково може бути полегшення в травні з приводу транспорту“, – пояснив він.

Водночас Президент підкреслив, що пом’якшення карантину в кінцевому підсумку буде залежати від “хвилі“ розвитку коронавірусу.