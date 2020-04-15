Відкрита онлайн-платформа для будь-якої точки світу.
Більше 500 учасників об’єднуються, щоб розвиватися і змінювати світ разом з тобою!
Дізнайся все сучасні тренди Data Science 2020 року, актуалізується свої навички в області штучного інтелекту і прокачай свої скіли разом з нами.
Коли?
З 25-31 травня
Де?
У тебе вдома! Ми підготували все онлайн.
Для кого:
- розробники від рівня trainee до senior
- бізнес-аналітики, аналітики даних
- представники бізнесу, керівники, архітектори проектів
- prod менеджери, project менеджери, ліди і tech Ліди
- інженери та вчені зі штучного інтелекту
- комп’ютерні інженери
- фізики, прикладні математики
- фахівці зі статистики або суміжних галузей.
Від студентів до principal seniors гуру, для кожного, хто йде в ногу з часом і випереджає його.
Більше інформації за посиланням http://data-science.vn.ua
Стежити за новинами можна тут: https://lnkd.in/dU5_FP7