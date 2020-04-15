З 25-31 травня пройде онлайн-конференція Data Science 2020 року, на якій виступатимуть спікери з Ізраїлю, Великої Британії, Франції, Італії та України.

Відкрита онлайн-платформа для будь-якої точки світу.

Більше 500 учасників об’єднуються, щоб розвиватися і змінювати світ разом з тобою!

Дізнайся все сучасні тренди Data Science 2020 року, актуалізується свої навички в області штучного інтелекту і прокачай свої скіли разом з нами.

Коли?

З 25-31 травня

Де?

У тебе вдома! Ми підготували все онлайн.

Для кого:

розробники від рівня trainee до senior

бізнес-аналітики, аналітики даних

представники бізнесу, керівники, архітектори проектів

prod менеджери, project менеджери, ліди і tech Ліди

інженери та вчені зі штучного інтелекту

комп’ютерні інженери

фізики, прикладні математики

фахівці зі статистики або суміжних галузей.

Від студентів до principal seniors гуру, для кожного, хто йде в ногу з часом і випереджає його.

Більше інформації за посиланням http://data-science.vn.ua

Стежити за новинами можна тут: https://lnkd.in/dU5_FP7