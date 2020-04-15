Відкрита онлайн-платформа для будь-якої точки світу.

Більше 500 учасників об’єднуються, щоб розвиватися і змінювати світ разом з тобою!

Дізнайся все сучасні тренди Data Science 2020 року, актуалізується свої навички в області штучного інтелекту і прокачай свої скіли разом з нами.

Коли?

З 25-31 травня

Де?

У тебе вдома! Ми підготували все онлайн.

Для кого:

  • розробники від рівня trainee до senior
  • бізнес-аналітики, аналітики даних
  • представники бізнесу, керівники, архітектори проектів
  • prod менеджери, project менеджери, ліди і tech Ліди
  • інженери та вчені зі штучного інтелекту
  • комп’ютерні інженери
  • фізики, прикладні математики
  • фахівці зі статистики або суміжних галузей.

Від студентів до principal seniors гуру, для кожного, хто йде в ногу з часом і випереджає його.

Більше інформації за посиланням http://data-science.vn.ua

Стежити за новинами можна тут: https://lnkd.in/dU5_FP7