Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Раніше в МОЗ розробили рекомендації для відвідування установ дошкільної освіти.
Варто відзначити, що в цьому переліку немає пункту про обов’язкове носіння захисних масок дітьми в садках.
“З 25 травня ми справді даємо можливість відновити роботу дошкільних навчальних закладів, якщо це дозволяє епідемічна ситуація в регіоні. В наших рекомендаціях не існує вимоги, щоб діти постійно перебували в масках”, – наголошував очільник МОЗ Максим Степанов.
Серед загальних рекомендацій до роботи дитячих садків є наступне:
• Перед початком роботи всім співробітникам вимірюють температуру.
• Дітям міряють температуру перед входом у дитсадок.
• Працівники та діти з температурою, вище 37,2 – не допускаються.
• Батьки, які приводять дитину в заклад, повинні користуватися масками.
• Установи повинні бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
• В ігровій формі на власному прикладі вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.
На період карантину в дитсадках заборонено:
• використання багаторазових рушників;
• використання м’яких іграшок;
• використання килимів із довгим ворсом;
• використання вуличного взуття всередині дитячого садка;
• проведення масових заходів за участю дітей більше ніж в одній групі і за участю глядачів;
• проведення батьківських зборів, крім тих, які проводять дистанційно.
На період карантину рекомендується:
• не допускати змішування дитячих груп;
• надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;
• обмежити ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт дітей та персоналу, а також використання інвентарю.
Також дитсадки повинні:
• Мати 5-денний запас всіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів.
• Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил.
• Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові.
• Попередити батьків про особливі умови роботи установи.
• Регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами.
• Регулярно провітрювати приміщення.
• Тимчасово відсторонити від роботи осіб із “групи ризику”.
Працівники установи повинні регулярно користуватися антисептиками і утримуватися від контакту з хворими людьми. У разі підозри на респіраторне захворювання працівникам дитсадків потрібно самоізолюватись.
- У Києві дитсадки відкриються з 1 червня. З цієї ж дати в столиці почнуть працювати спортивні комплекси і фітнес-центри; дитячо-юнацькі спортивні школи; відкриються пляжі і зони відпочинку біля водойм; установи професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів.