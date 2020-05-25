З понеділка, 25 травня, в регіонах України, що відповідають вимогам ослаблення карантину, дозволено відновлювати роботу дитячих садків.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Раніше в МОЗ розробили рекомендації для відвідування установ дошкільної освіти.

Варто відзначити, що в цьому переліку немає пункту про обов’язкове носіння захисних масок дітьми в садках.

“З 25 травня ми справді даємо можливість відновити роботу дошкільних навчальних закладів, якщо це дозволяє епідемічна ситуація в регіоні. В наших рекомендаціях не існує вимоги, щоб діти постійно перебували в масках”, – наголошував очільник МОЗ Максим Степанов.

Серед загальних рекомендацій до роботи дитячих садків є наступне:

• Перед початком роботи всім співробітникам вимірюють температуру.

• Дітям міряють температуру перед входом у дитсадок.

• Працівники та діти з температурою, вище 37,2 – не допускаються.

• Батьки, які приводять дитину в заклад, повинні користуватися масками.

• Установи повинні бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

• В ігровій формі на власному прикладі вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

На період карантину в дитсадках заборонено:

• використання багаторазових рушників;

• використання м’яких іграшок;

• використання килимів із довгим ворсом;

• використання вуличного взуття всередині дитячого садка;

• проведення масових заходів за участю дітей більше ніж в одній групі і за участю глядачів;

• проведення батьківських зборів, крім тих, які проводять дистанційно.

На період карантину рекомендується:

• не допускати змішування дитячих груп;

• надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі;

• обмежити ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт дітей та персоналу, а також використання інвентарю.

Також дитсадки повинні:

• Мати 5-денний запас всіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів.

• Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил.

• Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові.

• Попередити батьків про особливі умови роботи установи.

• Регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами.

• Регулярно провітрювати приміщення.

• Тимчасово відсторонити від роботи осіб із “групи ризику”.

Працівники установи повинні регулярно користуватися антисептиками і утримуватися від контакту з хворими людьми. У разі підозри на респіраторне захворювання працівникам дитсадків потрібно самоізолюватись.