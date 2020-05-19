Про це повідомив заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“Ми прив’язали відкриття дитячих садків і запуск громадського транспорту, для того щоб можна було працювати і було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкриватися при певних умовах … Ми прагнемо зібрати всі слушні рекомендації від батьків, власників дитячих садків і МОН”, – сказав Ляшко.
Раніше стали відомі нові правила роботи освітніх установ після виходу з карантину на початку наступного навчального року.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).