Кабінет міністрів України дозволить відновлювати роботу дошкільних установ, які потрапляють до другого етапу виходу з карантину, з 25 травня.

Про це повідомив заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“Ми прив’язали відкриття дитячих садків і запуск громадського транспорту, для того щоб можна було працювати і було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкриватися при певних умовах … Ми прагнемо зібрати всі слушні рекомендації від батьків, власників дитячих садків і МОН”, – сказав Ляшко.

Раніше стали відомі нові правила роботи освітніх установ після виходу з карантину на початку наступного навчального року.