Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому на його офіційній сторінці.

“До кінця п’ятниці, 27-го березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення”, – сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що два тижні тому закликав українців терміново повернутися додому.

“Більшість зробили це самостійно, інших, а це понад 80 тисяч українців, ми повернули додому літаками, поїздами та автобусами. Але сьогодні у нас вже немає часу чекати. Ми опинилися перед складним вибором між громадянами, які ще закордоном, і безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни” – розповів він.

При цьому Президент заявив, що про тих українців, які залишаться закордоном, ніхто не забуде.

“Про тих, хто не зможе повернутися найближчими днями, подбають наші дипломатичні представництва і наші спільноти закордоном. Ми поступово будемо повертати вас додому, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в вашому місці перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої необхідної ізоляції”, – пояснив він.