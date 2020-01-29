З 3 лютого в Україні розпочинається реєстрація на ЗНО

В Україні 3 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляється на сайті “Українського центру оцінювання освіти”.

Уточнюється, що реєстрація триватиме до 24 березня.

Одночасно реєстраційні документи керівники навчальних закладів повинні надіслати до 17 березня.

“Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його в регіональний центр”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обробка документів займе не більше ніж 10 робочих днів.

Крім того, передбачена процедура перереєстрації. Вона буде доступна також з 3 лютого по 24 березня за умови наявності сертифіката про реєстрацію.