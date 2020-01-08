З опівночі 9 січня 2020 року буде припинено польоти літаків українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, польоти будуть заборонені до з’ясування причин катастрофи Boeing-737.

“Рішенням Державіаслужби України польоти українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану заборонені з 9 січня 00:00 до з’ясування причин катастрофи”, – написав Гончарук.

Він додав, що станом на 13:00 8 січня за київським часом влада Ірану не оприлюднювала офіційного повідомлення про заборону на польоти для цивільної авіації.

“Звертаю увагу, що станом на 13:00 8 січня за київським часом заборони на використання повітряного простору Ірану для міжнародної цивільної авіації від компетентних органів цієї країни не введено. Це підтверджують публікації аеронавігаційної інформації Ірану. Закриття або обмеження використання повітряного простору тієї чи іншої країни – це компетенція держави, під суверенітетом якої знаходиться цей повітряний простір”, – наголосив прем’єр України.

Гончарук також написав, що, крім США, інші країни раніше не запроваджували обмеження на польоти своїх національних авіаперевізників у повітряному просторі Ірану.

“Федеральна авіаційна адміністрація CША (FАА) сьогодні близько 00:00 за UTC (всесвітній координований час, стандарт часу, прийнятий на Землі – ред.) повідомила про заборону використання повітряного простору в зоні польотної інформації Багдада, Тегерана, Перської та Оманської затоки. Іншими країнами заборона на польоти своїх національних авіаперевізників не вводилася. Це підтверджує табло рейсів відправлень із аеропорту Тегерана до країн Європи, Близького Сходу, що свідчить про виконання рейсів у нічний час таких авіакомпаній, як Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal”, – зазначив голова уряду.