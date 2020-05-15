Американська корпорація McDonald's розробила нові правила для своїх закладів, необхідні для відновлення роботи після епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідні 59-сторінкові рекомендації були розіслані операторам ресторанів швидкого харчування McDonald’s у США. У них викладені базові санітарно-гігієнічні вимоги, яким повинні відповідати заклади при відкритті.

У документі, зокрема, міститься вимога суворо стежити за дотриманням соціальної дистанції приблизно в два метри між відвідувачами. Також рекомендовано закрити автомати з розливу безалкогольних напоїв або організувати постійний контроль за ними співробітників ресторанів.

Співробітники повинні чистити і дезінфікувати столи після кожного відвідувача, а вбиральні – кожні 30 хвилин (відзначаючи кожне прибирання в розкладі).

Працівники закладів мають використовувати таймери, щоб кожні 30 хвилин нагадувати собі про необхідність протерти поверхні (в тому числі дверні ручки, кришки сміттєвих баків, стійки і апарати для прийому кредитних карт), інформує The Wall Street Journal.

Також рекомендовано встановити на дверях туалетів спеціальні пристрої, які дозволять відвідувачам відкривати їх, не торкаючись. Також необхідно встановити автомати-диспенсери з паперовими серветками (по $ 310 за пристрій) і раковини з автоматичним регулюванням подачі води (по $ 718 за штуку).

Всім співробітникам наказано носити маски та рукавички. Відвідувачам же повинні видавати щитки для захисту обличчя, якщо цього вимагає влада того чи іншого штату.

Співробітники закладів повинні мити руки щогодини. Ті з них, хто займається їжею або обслуговуванням, повинні носити рукавички.

Частину столів потрібно прибрати або перекрити, щоб між відвідувачами зберігалася дистанція близько двох метрів.

Для дотримання відвідувачами соціального дистанціювання в черзі будуть використовуватися спеціальні наклейки для підлоги.

Якщо клієнт у масці побоюється контакту з тими, хто її не одягнув, співробітники закладів McDonald’s повинні знайти для нього інше місце або запропонувати донести замовлення до авто. Співробітники ресторанів також повинні відсаджувати тих, хто сідає занадто близько до інших людей.

Передавати їжу відвідувачам необхідно в пакеті, складеному вдвічі.

Співробітники закладів повинні вітати гостей вербально, а також показуючи великий палець або роблячи руками інші привітальні жести.

У документі також містяться рекомендації для розмов із клієнтами, які не хочуть дотримуватися соціального дистанціювання, а також із людьми, які затримуються у вбиральнях.

У McDonald’s планують поступово відкривати ресторани в США після консультацій із місцевою владою. У компанії відзначили, що поки лише невелика кількість точок відкрили свої зали.