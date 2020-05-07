Міхеїл Саакашвілі продемонстрував, як святкує своє призначення в Нацраду реформ при Президентові України.

Відповідний пост політик опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 7 травня, Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

“Кілька пляшок чудового грузинського вина з мого села прорвали карантин і доїхали до мене сьогодні. У принципі сьогодні є що відзначати. Здоров’я вам”, — написав Саакашвілі, додавши до посту фотографію з пляшкою напою.

Нагадаємо, про те, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії віцепрем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля, стало відомо 22 квітня.

Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати переговірником із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Саакашвілі також розраховував, що вже 30 квітня Верховна Рада проголосує за його призначення віцепрем’єр-міністром України, але цього не відбулося.