Міністр юстиції України Денис Малюська здивував користувачів Мережі знімком, на якому він постав у незвичній позі.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На знімку Малюська нібито читає книгу, стоячи на руках вниз головою у себе в кабінеті.

Фото міністр доповнив підписом такого змісту: “Вчора успішно відзвітували перед Парламентом, тепер можна і книжку почитати”.

Варто відзначити, що Малюська мав на увазі звіт Кабінету Міністрів перед Верховною Радою, який був представлений у п’ятницю, 21 лютого.

Користувачі Мережі активно коментують пост Малюськи. Так, дехто порадив міністру краще ознайомитися з Конституцією України. Інші не підбирали слів, характеризуючи нинішній Уряд.

Були й ті, хто радив Малюсьці прочитати Біблію. Крім того, користувачі попросили міністра викласти відео, як він буде перегортати сторінки.

А деякі нагадали про зниження відсотка українців, які вважають, що події в країні розвиваються в правильному напрямі.

Інші поцікавилися, чи все з Малюською в порядку.

Не всі коментарі негативні: знайшлися й ті, хто написав, що поза очільника Мін’юсту поширена в йозі і корисна для здоров’я.

Варто відзначити, що раніше Малюська вже публікував подібні креативні фото. Так, одного разу він запостив знімок взуття на робочому столі. А коли розгорівся скандал навколо відставки прем’єра Олексія Гончарука, міністр оприлюднив Facebook-пост на його підтримку. Пост він доповнив фотографією з рукою, висунутою з-під столу.