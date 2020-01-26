З «хрещеного української контрабанди» Альперіна зняли електронний браслет

Про це у Facebook написав його адвокат Андрій Федур.

“І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли електронний браслет, закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС (Вищого адмінсуду). Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся як лев, щоб продовжити судом обов’язок носити електронний браслет. І слідчий суддя з ВАС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. “забув” передати ухвалу на виконання. Не думаю, що поведінку прокурора можна пояснити словами з пісні: “укололся і забылся”. Тут, очевидно, мабуть щось інше”, – написав Федур.

При цьому адвокат повідомив, що Альперін і надалі буде сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки, як підозрюваного.