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З «хрещеного української контрабанди» Альперіна зняли електронний браслет

З одеського бізнесмена, якого президент Зеленський називає "хрещеним батьком контрабанди в Україні", Вадима Альперіна зняли електронний браслет.

Неділя, 26 січня 2020, 12:15

Про це у Facebook написав його адвокат Андрій Федур.

“І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли електронний браслет, закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАС (Вищого адмінсуду). Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. (виходець з луганської недореспубліки) боровся як лев, щоб продовжити судом обов’язок носити електронний браслет. І слідчий суддя з ВАС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. “забув” передати ухвалу на виконання. Не думаю, що поведінку прокурора можна пояснити словами з пісні: “укололся і забылся”. Тут, очевидно, мабуть щось інше”, – написав Федур.

При цьому адвокат повідомив, що Альперін і надалі буде сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки, як підозрюваного.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський опублікував у Facebook  пост, в якому заявив, що розшукуваний детективами Національного антикорупційного бюро “хрещений батько контрабанди в Україні” Вадим Альперін втік від правоохоронців. Також Глава держави пообіцяв “цінний подарунок” тому, хто надасть правоохоронцям інформацію про втікача.

У свою чергу адвокат Вадима Альперіна Андрій Федур заявив, що його підзахисний не знав про те, що  перебуває  в розшуку, і має намір самостійно прийти до правоохоронців. У середу, 27 листопада, Вадим Альперін і його адвокат Андрій Федур прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У будівлі відомства Альперін був затриманий та заарештований з правом на внесення застави в 70 млн гривень. 3 грудня Альперін вийшов із СІЗО.

  • 26 листопада співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов’язаних з порушенням митного законодавства.
  • Заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський повідомив, що у нього вдома проходять обшуки. 27 листопада Тупальська і ще шести посадовим особам митниці та ДФС оголосили про підозру.
  • У грудні суд скасував щодо заступника начальника столичної митниці, фігуранта “справи Альперіна” Сергія Тупальського всі запобіжні заходи.
Теги: Вадим Альперин, электронный браслет

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