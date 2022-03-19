Про це повідомляє видання WNP.PL.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції говорив про протести на польсько-білоруському кордоні та про перспективу закриття доріг ЄС для російських фур. Політик висловив надію на “отверезіння європейських лідерів” і що Європейська Рада прийме черговий пакет санкцій проти РФ. Також політик висловив підтримку протестувальникам, які блокують польсько-білоруський кордон для російських фур. Також Моравецький заявив, що звертається до Європейської Комісії, яка має якнайшвидше долучити всі свої повноваження щодо запровадження санкцій проти РФ.

Польща пропонує, аби до нового пакета санкцій якомога швидше було додано торговельну блокаду як на морі, так і на суходолі. Такі дії, вважає Моравецький, можуть змусити Росію переглянути свою агресивну політику і задуматися щодо припинення війни проти України.

Моравецький наголосив:

Зараз вирішується доля десятків, а то і сотень тисяч життів в суверенній країні— Україні. Також вирішується і безпека НАТО. Ми маємо показати Росії свою силу і впевненість, інакше нам доведеться заплатити дорогу ціну в найближчому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що декілька сотень осіб заблокувало польсько-білоруський кордон, який намагалися перетнути російські та білоруські вантажівки, що прямували з ЄС до Білорусі.