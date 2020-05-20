Співробітники в офісах повинні використовувати захисні маски, а також проходити температурний скринінг.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, співробітників допускатимуть в офісні приміщення лише після проведення температурного скринінгу.

“Якщо температура перевищує 37,2, то людина не допускається в офіс. Допуск до офісного приміщення виключно в масках або респіраторах. Обов’язкова обробка рук антисептиками. Дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в тому чи іншому офісному приміщенні з точки зору одна людина на певну кількість метрів. Ми впевнені, що ці всі рекомендації істотно знижують ризик захворюваності на COVID-19”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 9:00)

Більш детальну інформацію про правила відвідування офісних приміщень оприлюднила прес-служба МОЗ України.

Так, власникам офісів рекомендовано:

• забезпечити приміщення рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками;

• організувати місце на вході для обробки рук антисептиком;

• нанести маркування дистанції в 1,5 метра перед входом в офіс;

• забезпечити вологе прибирання і провітрювання кожні дві години;

• організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту;

• тимчасово відсторонити від роботи осіб із групи ризику.

Співробітники офісів повинні:

• проходити температурний скринінг перед початком зміни/робочого дня;

• обов’язково використовувати захисні маски в приміщенні;

• регулярно мити руки;

• регулярно обробляти руки антисептиком;

• уникати контактів із людьми, у яких є симптоми респіраторних захворювань.

Гостям і відвідувачам офісів рекомендовано:

• обов’язково перебувати в масці в приміщенні;

• відвідувати офіс тільки за попереднім записом;

• дотримуватися дистанції в зоні очікування в 1,5 метра;

• відвідувачів повинні допускати з розрахунку 1 людина на 10 кв. м.