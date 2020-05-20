Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, співробітників допускатимуть в офісні приміщення лише після проведення температурного скринінгу.
“Якщо температура перевищує 37,2, то людина не допускається в офіс. Допуск до офісного приміщення виключно в масках або респіраторах. Обов’язкова обробка рук антисептиками. Дотримання соціальної дистанції під час спілкування і перебування в тому чи іншому офісному приміщенні з точки зору одна людина на певну кількість метрів. Ми впевнені, що ці всі рекомендації істотно знижують ризик захворюваності на COVID-19”, – зазначив Степанов.
(На відео – з 9:00)
Більш детальну інформацію про правила відвідування офісних приміщень оприлюднила прес-служба МОЗ України.
Так, власникам офісів рекомендовано:
• забезпечити приміщення рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками;
• організувати місце на вході для обробки рук антисептиком;
• нанести маркування дистанції в 1,5 метра перед входом в офіс;
• забезпечити вологе прибирання і провітрювання кожні дві години;
• організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту;
• тимчасово відсторонити від роботи осіб із групи ризику.
Співробітники офісів повинні:
• проходити температурний скринінг перед початком зміни/робочого дня;
• обов’язково використовувати захисні маски в приміщенні;
• регулярно мити руки;
• регулярно обробляти руки антисептиком;
• уникати контактів із людьми, у яких є симптоми респіраторних захворювань.
Гостям і відвідувачам офісів рекомендовано:
• обов’язково перебувати в масці в приміщенні;
• відвідувати офіс тільки за попереднім записом;
• дотримуватися дистанції в зоні очікування в 1,5 метра;
• відвідувачів повинні допускати з розрахунку 1 людина на 10 кв. м.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я винесло на громадське обговорення правила роботи дитсадків після пом’якшення карантину. Так, батьки повинні будуть передавати дитину вихователю на вулиці. Температуру дітям будуть міряти при вході в приміщення і ще раз через чотири години.
- У МОЗ також опублікували рекомендації, якими повинні керуватися під час роботи спортивні зали.