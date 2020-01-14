Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчить аудіозапис засідання комітету, оприлюднений на його сайті.

Йдеться про законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”, який раніше був направлений на доопрацювання.

Під час підготовки до повторного першого читання було внесено лише дві поправки: про підвищення віку гравців з 18 до 21 року; а також заборону розміщення гральних автоматів в окремих приміщеннях на вулицях міст.

“По-перше, ми пропонуємо збільшити вік гравців із 18 до 21. По-друге, обов’язково прибрати з вулиць гральні зали”, – зазначив голова комітету Данило Гетманцев, якого цитує прес-служба “Слуги народу”.

Відтак, розкритикований раніше законопроєкт практично не зазнав змін.

Під час засідання комітету його голова Гетманцев запевняв нардепів, що інші правки будуть враховані при підготовці законопроєкту до другого читання.

Як розповів у коментарі журналістам голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, законопроєкт може бути розглянутий у четвер.

“Вони доопрацьований законопроєкт знову подадуть, здається, на четвер. У четвер буде голосування. Сподіваюся, що цього разу воно пройде результативно”, – зазначив Арахамія.

Законопроєкт № 2285-д охоплює сферу діяльності казино і онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (в тому числі онлайн), випуску і проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті.

Казино пропонується організовувати лише в “п’ятизіркових” готелях, площа повинна становити не менше ніж 500 квадратних метрів.

Для казино в Мережі передбачається, що сайт повинен бути в доменній зоні .UA, а у гравця повинна бути можливість встановити добровільні обмеження грошей і часу.

Букмекерську діяльність пропонується здійснювати в Інтернеті або в букмекерських пунктах. Гра в покер, згідно із законопроєктом, можлива в мережі Інтернет, а також офлайн турніри з покеру.

Передбачається, що людина зможе сама себе обмежити в праві брати участь в азартних іграх на термін від шести місяців до трьох років. Крім того, близькі можуть попросити суд обмежити право особи брати участь в азартних іграх. Для цього планується створити реєстр самообмеження осіб, доступ до якого не буде відкритим.

Контролювати гральний бізнес повинен спеціальний орган – Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкована Уряду. Вона надаватиме ліцензії організаторам азартних ігор, вестиме передбачені законом реєстри, а також встановить вимоги до сертифікації грального устаткування.

Документом передбачається запровадження єдиної системи онлайн-моніторингу. Це повинно надати можливість державі контролювати діяльність організаторів азартних ігор.

Надходження від легалізації грального бізнесу планується спрямувати на підтримку медицини (в тому числі екстреної), спорту і культури.