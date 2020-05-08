Про це поінформували в Комітеті виборців України.
Так, у КВУ проаналізували участь народних обранців у голосуваннях Парламенту в 2020 році.
Антилідером щодо участі в голосуваннях серед усіх народних депутатів виявився Олександр Герега (співвласник мережі “Епіцентр”, член депутатської групи “За майбутнє”). За період з 1 січня по 6 травня 2020 року він взяв участь лише в 0,38 % голосувань Ради. Всього депутат натиснув кнопку 8 разів за більш ніж 4 місяці роботи.
Герега проголосував за низку законів, пов’язаних із протидією коронавірусу, підтримав призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором, а Ігоря Петрашка – міністром економіки.
Дуже низькі показники голосувань також у бізнесмена і столичного забудовника Вадима Столара (ОПЗЖ). Він взяв участь у 1,1 % голосувань (натиснув кнопку “за”, “проти” або “утримався” лише 23 рази).
Серед антилідерів щодо участі в голосуваннях є й волинський бізнесмен, співвласник мережі автозаправних комплексів WOG Степан Івахів (група “За майбутнє”). Нардеп взяв участь лише в 3,2 % голосувань Ради за чотири місяці.
У переліку депутатів, які майже не голосують, також опинився колишній телеведучий “1+1” Олександр Дубінський (“Слуга народу”). Він взяв участь у 4,2 % голосувань.
Крім того, серед антилідерів по голосуваннях у Раді:
• Антон Яценко (“За майбутнє”) – 4,8 % голосувань;
• Ігор Палиця (“За майбутнє”) – 6,7 % голосувань;
• Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6,4 % голосувань;
• Геннадій Вацак (“За майбутнє”) – 8,9 % голосувань;
• Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 8,9 % голосувань;
• Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9,9 % голосувань.
“Частина народних депутатів фактично саботує роботу Парламенту. Складно зрозуміти об’єктивні причини, через які депутат не бере участі в голосуваннях Ради впродовж кількох місяців поспіль. Також це питання до керівництва тих фракцій, які під час виборів обіцяли, що їхні депутати будуть відповідально виконувати свої депутатські повноваження”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Загалом, починаючи з 1 січня, в Раді відбулося 2088 голосувань.
- Народні депутати від фракції “Європейська Солідарність” і “Слуга народу” стали лідерами за відвідуванням позачергових засідань Верховної Ради під час карантину.