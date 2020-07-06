У червні Національна спілка журналістів України зафіксував 10 інцидентів фізичної агресії щодо працівників ЗМІ. Всього за шість місяців 2020 року зафіксовано 40 інцидентів із застосуванням сили щодо журналістів.

Про це свідчать дані моніторингу “Індекс фізичної безпеки журналістів України”, який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Найбільш ризикованими темами для журналістів у червні стали карантин і акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві.

“Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією”, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Один із найбільш обурливих нападів стався на знімальну групу програми “Стосується кожного” телеканалу “Інтер” у Києві. Результатом зйомок інтерв’ю 75-річної жінки про знущання над нею її рідних стало побиття журналістки Діани Степаненко, оператора, пошкодження телевізійної камери, знищення мікрофону.

У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії щодо працівників ЗМІ і відзначають, що ніякого виправдання нападу на журналістів бути не може.