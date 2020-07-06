Про це свідчать дані моніторингу “Індекс фізичної безпеки журналістів України”, який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.
Найбільш ризикованими темами для журналістів у червні стали карантин і акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві.
“Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією”, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Один із найбільш обурливих нападів стався на знімальну групу програми “Стосується кожного” телеканалу “Інтер” у Києві. Результатом зйомок інтерв’ю 75-річної жінки про знущання над нею її рідних стало побиття журналістки Діани Степаненко, оператора, пошкодження телевізійної камери, знищення мікрофону.
У Національній спілці журналістів України засуджують прояви агресії щодо працівників ЗМІ і відзначають, що ніякого виправдання нападу на журналістів бути не може.
- Раніше глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив на слуханнях у парламенті, що влада спочатку повинна захистити журналістів, а потім вдаватися до заяв про їхню відповідальність за ті чи інші публікації.
- Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України буде публічно представляти щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів.