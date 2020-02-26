З початку епідемічного сезону в Україні 48 осіб померли від ускладнень грипу

Минулого тижня 10 осіб в Україні померли від ускладнень грипу. Загальна кількість летальних випадків з початку епідсезону досягла 48.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з 17 по 23 лютого на ГРВІ захворіли 217 459 осіб, з них 61,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 тисяч населення, що на 19,3% більше за епідемічний поріг по Україні. Медики зазначають, що це очікуваний підйом.

“Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності”, — запевнили в МОЗ.

Зазначається, що в Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ, в інших регіонах — епідемічна активність різної інтенсивності.

Протягом останнього тижня 10 осіб в Україні померли від ускладнення грипу, а з початку епідемічного сезону — майже 50.

“З початку епідемічного сезону — 48 осіб померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу”, — проінформували в МОЗ.