Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
“Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів”, – йдеться у повідомленні.
Українські військові вогонь у відповідь на неприцільні постріли не відкривали.
6 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.