Від початку доби, 7 серпня, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

“Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 2 рази порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів”, – йдеться у повідомленні.

Українські військові вогонь у відповідь на неприцільні постріли не відкривали.

6 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.