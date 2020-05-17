Про це повідомляє штаб ООС.

Проросійські бойовики стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

“Українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються”, – наголошується в повідомленні.

Щодо випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об’єднаних сил, то їх не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.