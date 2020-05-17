Про це повідомляє штаб ООС.
Проросійські бойовики стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
“Українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються”, – наголошується в повідомленні.
Щодо випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об’єднаних сил, то їх не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
- 15 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє військовослужбовців зі складу операції Об’єднаних сил дістали поранення.