Сьогодні російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь на Донбасі. В результаті обстрілів отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю”, – йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік від населеного пункту Оріхове противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру і стрілецьку зброю.

Українських захисників поблизу Хутора Вільний ворог обстріляв із артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, а також мінометів різних калібрів. Пізніше загарбники використовували проти воїнів ООС станкові і ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По околицях Новоолександрівки агресор вів вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки.

Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів і стрілецької зброї, а по українським воїнам в населеному пункті Шуми окупанти випустили 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Захисників Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти і 82 мм мінометів і стрілецької зброї. 122-й калібр ворог застосував і по опорних пунктах сил ООС у районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру.

По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го і 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українських військовослужбовців, які виконують завдання біля Авдіївки, агресор обстріляв з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По військовослужбовцям сил ООС, які виконують бойові завдання поблизу Павлополя, противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення”, – сказано в повідомленні.

Їх оперативно доставили в лікувальні установи. Воїнам надається необхідна медична допомога.

Один із військовослужбовців отримав осколкове поранення біля населеного пункту Оріхове. Другий був поранений поблизу населеного пункту Залізне зі стрілецької зброї.

“Такі нахабні дії наші воїни без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються”, – наголосили в штабі.