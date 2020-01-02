Правоохоронці проводять слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета, не повідомивши заздалегідь адвокатів підозрюваних та не надавши їм матеріали справи.

Про це повідомив у фейсбук адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош.

Адвокат зазначив, що раніше ним було подано клопотання про отримання від слідства первинної інформації у справі. Зокрема, йдеться про відеозаписи, які нібито підтверджують причетність заарештованих фігурантів справи. За словами Добоша, воно було отримано слідчим ще 26 грудня, однак реакції на нього поки не було.

Наперекір цьому в четвер, 2 січня, правоохоронці сповістили Добоша та адвокатів інших підозрюваних про те, що на сьогодні заплановано проведення слідчого експерименту, під час якого будуть відтворюватися події ночі перед вбивством журналіста, а саме — момент закладання вибухівки під його автомобіль.

За словами Добоша, повідомлення про проведення експерименту прийшло за годину до його початку, запланованого до того ж на 18 годин, а не на 2:40 ночі, коли стався злочин. Він підкреслив, що те, що відбувається є порушенням права на захист.

“Досі не виконано це клопотання (про надання адвокатам матеріалів справи ред.), але вже призначений слідчий експеримент. Слідчий експеримент, звичайно ж, треба проводити, я про нього клопотав, але він має бути проведений правильно. … Я не знаю, що вони там будуть експериментувати та як вони це будуть робити. Знову таки пряме порушення права на захист…”, — сказав Добош.

Крім того, не маючи доступу до первинних матеріалів справи, адвокати не зможуть давати будь-які зауваження щодо проведення слідчого експерименту. А деякі з них навіть не зможуть бути присутніми на ньому через те, що не були сповіщені заздалегідь.

“Я хоча б поруч знаходжуся та можу на 18-у підійти. Як ми будмо це здійснювати без первинної інформації, мені складно уявити. Хлопці (адвокати однгого з підозрюваних — ред.) деякі знаходяться в Харкові, деякі не в місті, як їм прибути на 18 годину на слідство? Поняття не маю”, — обурився Добош

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Gepostet von Vladyslav Dobosh am Donnerstag, 2. Januar 2020

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.