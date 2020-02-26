Президент Володимир Зеленський заявив, що жителі незаконно анексованого Криму, які перетинають адміністративний кордон із Україною, повинні бачити нашу країну комфортною та безпечною.

Про це він повідомив під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.

За словами президента, саме тому було важливо облаштувати КПВВ на адмінкордоні з півостровом.

“Дуже важливо, яку Україну бачать кримчани. Ті кримчани, які перетинають КПВВ. Це повинна бути комфортна, безпечна, освітлена країна з нормальними дорогами і, вибачте мене, з працюючими вбиральнями. Саме тому таку увагу ми приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. І ми це зробили”, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що КПВВ – це “тимчасові конструкції”.

Президент додав, що багато громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію, чекають повернення в Україну.