Про це він повідомив під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.
За словами президента, саме тому було важливо облаштувати КПВВ на адмінкордоні з півостровом.
“Дуже важливо, яку Україну бачать кримчани. Ті кримчани, які перетинають КПВВ. Це повинна бути комфортна, безпечна, освітлена країна з нормальними дорогами і, вибачте мене, з працюючими вбиральнями. Саме тому таку увагу ми приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. І ми це зробили”, – зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що КПВВ – це “тимчасові конструкції”.
Президент додав, що багато громадян, які живуть у Криму або мають кримську реєстрацію, чекають повернення в Україну.
Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».
Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».
Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.
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