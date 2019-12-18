Про це повідомили на сайті уряду.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що скористатися ними можна буде за допомогою мобільного додатку держпослуг “ДіЯ”.
“Скористатися ними буде можна через мобільний додаток “ДіЯ”, який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня і його прав на пільги. Паперові документи теж будуть діяти”, – зазначив Гончарук.
Додаток працює в бета-версії з 16 грудня.
В уряді підкреслили, що електронні студентські або учнівські дають такі ж права й пільги, які традиційно є в учнів загальноосвітніх шкіл і студентів.
- Раніше повідомлялося, що в міністерстві цифрової трансформації планують вже в грудні запустити сайт і додаток “Дія”, де будуть розміщені цифрові документи: зокрема, студентський квиток, техпаспорт, водійські права і низка інших.