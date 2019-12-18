Кабінет міністр України прийняв рішення про введення електронних учнівських та студентських квитків вже з наступного навчального року.

Про це повідомили на сайті уряду.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що скористатися ними можна буде за допомогою мобільного додатку держпослуг “ДіЯ”.

“Скористатися ними буде можна через мобільний додаток “ДіЯ”, який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня і його прав на пільги. Паперові документи теж будуть діяти”, – зазначив Гончарук.

Додаток працює в бета-версії з 16 грудня.

В уряді підкреслили, що електронні студентські або учнівські дають такі ж права й пільги, які традиційно є в учнів загальноосвітніх шкіл і студентів.