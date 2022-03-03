Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Відповідно до повідомлення компанії, зниження рейтингу відбулося після введення заходів, котрі можуть істотно підвищити ризик дефолту.
Ба більше, зауважується, що рейтинг далі переглядатиметься, й S&P визначає ймовірним подальше зниження.
Попередньо S&P знизило кредитні рейтинги РФ з ВВВ- до BB+ менш як тиждень тому.
Водночас з урахуванням нових санкцій, зокрема відключення найбільших банків від системи SWIFT, санкцій проти Центрального банку та Міністерства фінансів РФ та блокування валютних резервів, ризик дефолту РФ як емітента цінних паперів швидко зростає.
Агентство Fitch ще днем раніше понизило рейтинг РФ з ВВВ до В з негативним прогнозом, оскільки потужність санкцій підвищують макрофінансові ризики та підривають бажання країни обслуговувати державний борг.
- Нагадаємо, Білий дім оголосив про нові санкції проти російських олігархів 3 березня, як намагання президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена затиснути Путіна в міру вторгнення в Україну.
- Раніше Європейський Союз у зв’язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких – заборона постачати в Росію банкноти євро.
- Окрім цього, Канада запроваджуватиме нові санкції проти російського енергетичного сектора.
- Міжнародний суд в Гаазі розпочав процес розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Процедуру ініціювали після звернення 39 держав-учасниць.