Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії до «CCC-» з «BB+», штовхнувши її далі на «сміттєву» територію менше ніж через тиждень після останнього зниження рейтингу, оскільки нові міжнародні санкції та власний захист нації заходи посилили ризик дефолту.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до повідомлення компанії, зниження рейтингу відбулося після введення заходів, котрі можуть істотно підвищити ризик дефолту.

Ба більше, зауважується, що рейтинг далі переглядатиметься, й S&P визначає ймовірним подальше зниження.

Попередньо S&P знизило кредитні рейтинги РФ з ВВВ- до BB+ менш як тиждень тому.

Водночас з урахуванням нових санкцій, зокрема відключення найбільших банків від системи SWIFT, санкцій проти Центрального банку та Міністерства фінансів РФ та блокування валютних резервів, ризик дефолту РФ як емітента цінних паперів швидко зростає.

Агентство Fitch ще днем раніше понизило рейтинг РФ з ВВВ до В з негативним прогнозом, оскільки потужність санкцій підвищують макрофінансові ризики та підривають бажання країни обслуговувати державний борг.