З розгляду Верховної Ради України зняті законопроєкти, розроблені і подані Урядом Олексія Гончарука. Серед них – і проєкт нового Трудового кодексу.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

У картках законопроєктів, поданих Кабінетом Міністрів Гончарука (розгляд яких не відбувся в сесійній залі ВР), вказано, що вони були відкликані напередодні, 4 березня.

Варто відзначити, що саме вчора Рада відправила Кабмін Гончарука у відставку і затвердила новий склад Уряду на чолі з Денисом Шмигалем.

Серед інших був відкликаний законопроєкт “Про працю”. Документ був внесений до ВР наприкінці грудня минулого року і викликав критику (зокрема, спровокував протести профспілок).

У Кабміні Гончарука, в свою чергу, відзначали, що документ спрямований “на легалізацію зайнятості населення”. Передбачалося, що законопроєкт збільшить кількість легальних робочих місць, забезпечить рівні можливості чоловіків і жінок у сфері праці, підвищить доходи працівників, гармонізує законодавство з Євросоюзом, введе гнучкий режим роботи (фріланс, дистанційна робота).

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, представники експертного середовища виступали проти окремих положень проєкту закону про працю. Зокрема, профспілки вважали, що законопроєкт позбавляє працівників правового захисту, а профспілкові комітети – здатності їх захищати.

Варто зазначити, що протягом 3-4 березня Уряд Олексія Гончарука вніс до Ради 15 проєктів законів і постанов. Всі вони також відкликані.