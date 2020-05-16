Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Пропуск громадян здійснюється лише в пішому порядку.

Також для осіб, які прибули в Україну передбачено двотижневий карантин. Окрім госпіталізації в обсерваторах громадяни можуть погодитися на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома”. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.

“Станом на 08.00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули на вхід в Україну в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено”, – повідомили у ДПСУ.

Варто зазначити, що на вхід в Україну діють обмеження відносно іноземців та осіб без громадянства.

Водночас у відомстві запевняють, що обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжною Стороною введені додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину.

Крім того, в ДПСУ нагадали, що крім пункту пропуску «Шегині» у пішому порядку кордон з Польщею можна перетнути у автомобільних пунктах пропуску “Ягодин”, “Рава-Руська” та “Краківець”.