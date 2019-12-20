Про це повідомляється на сайті НБУ.

Це передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей (перший стартував 27 квітня 2018 року, коли в обігу з’явилися монети номіналом в одну та дві гривні).

Третій етап заплановано на 2020 рік. Тоді введуть в обіг монету номінальною вартістю в 10 гривень.

Очікується, що перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні забезпечить зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

“Заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки, тому банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати”, – відзначили в НБУ.

На реверсі монети в 5 гривень зображено українського гетьмана Богдана Хмельницького, на аверсі – малий Державний Герб України, напис “Україна” і номінал, давньоруський орнамент і рік випуску.

Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів доти, доки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно.