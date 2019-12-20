Про це повідомляється на сайті НБУ.
Це передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей (перший стартував 27 квітня 2018 року, коли в обігу з’явилися монети номіналом в одну та дві гривні).
Третій етап заплановано на 2020 рік. Тоді введуть в обіг монету номінальною вартістю в 10 гривень.
Очікується, що перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні забезпечить зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.
“Заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки, тому банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати”, – відзначили в НБУ.
На реверсі монети в 5 гривень зображено українського гетьмана Богдана Хмельницького, на аверсі – малий Державний Герб України, напис “Україна” і номінал, давньоруський орнамент і рік випуску.
Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів доти, доки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно.
- 1 жовтня монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом.
- Національний банк України з 25 жовтня ввів в обіг банкноту найвищого номіналу – 1000 гривень.