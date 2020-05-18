На час карантину уряд ввів державне регулювання цін на товари важливої соціальної значимості і протиепідемічного призначення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з питань безпеки продовольчих товарів і захисту споживачів.

У квітні Кабінет міністрів прийняв рішення про стабілізацію цін на важливі соціальні товари. Заходи передбачають тимчасове державне регулювання цін на ці товари.

Постанова набула чинності через 10 днів, 18 травня.

Зокрема, державне регулювання цін поширюється на наступні товари: гречана крупа, цукор, борошно пшеничне вищого гатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.

Також на час карантину держрегулювання цін поширюється на антисептики, засоби для дезінфекції, ряд медичних препаратів і так далі.