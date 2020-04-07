Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Обмеження, відповідно до якого прогулянка з дітьми дозволена тільки на вулиці, а з собаками — і на вулиці, і в парку, за словами Ляшка, мотивовано тим, що саме в парках люди найбільше близько контактують один з одним.

“Ми дозволили вигул собак, щоб не відбувалося абсурдних ситуацій, коли будуть забороняти людям вигулювати і… Ми розуміємо, що собаку потрібно вигуляти. Саме вказівки гуляти з собаками в парках немає. Парки заборонені, тому що це місця масового скупчення людей, ми відстежували, що там відбувається найбільша кількість контактів. З дитиною можна гуляти, але не в парку”, — додав він.

За словами Ляшка, відкриття парків для прогулянок було б можливим, якби при їх відвідуванні люди виконували рекомендації уряду та медиків, в тому числі, дотримувалися б дистанції та уникали близьких контактів з іншими людьми.

“Щодо прогулянок дітей з батьками в парках… Це те ж саме, що і з ринками. Ринки були заборонені, на позаминулому тижні я особисто видав постанову, яка чітка регламентувала, коли можна буде відкриватися ринків — при дотриманні певних умов. Зараз ми аналізуємо з Національною поліцією і бачимо, що відбуваються системні порушення. Перших два дні поліція спробує реагувати, закривати ці ринки, в середу ми скасуємо цю постанову. та ж ситуація з парками: ми розуміємо, що якби в парках дотримувалися тих речей, які ми пропагуємо — щоб був соціальний розрив, не контактували, можна було б дозволити”, — сказав він.

Ляшко заявив, що сьогодні українці не виконують рекомендації й тому доводиться вдаватися до суворих заходів.

“На жаль, ситуація не така. На жаль, ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматися від контактів і ми будемо утримуватися. Тільки суворі обмежувальні заходи дозволяють нам утриматися від контактів”, — сказав головний санлікар.