Про це повідомляє пресслужба студії.

Зазначається, що продаж буде заблоковано у будь-якому вигляді – що цифровому, що фізичному. А якщо громадянин РФ “встиг” замовити гру, то він повинен звернутися у магазин щодо повернення коштів. Також розробники звернулися до росіян вкотре пояснивши, хто насправді у цій війні агресор і намагається “приховати” це через пропагандистів.

“Україна та її мешканці боротимуться до останнього подиху – за свою свободу та своє право вибору. За те, що ви не змогли. Ми розробники з України. І це буде так. Ви маєте право вірити, у що хочете. Але якщо вам важлива правда, це вона. Аполітичності не місце там, куди приходить смерть. Кожна копійка податків, які йдуть у Російську Федерацію – це фінансування вбивства наших дітей та близьких, руйнування наших міст”, – наголосили у GSC Game World.

Зауважимо, S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля – сіквел франшизи відеоігор від української студії GSC Game World, що розповідає про “життя” у зоні відчуження.