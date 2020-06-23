Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”. Наразі судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.

У вівторок, 23 червня, депутат Одеської міської ради Олександр Захаров опублікував знімки, на яких видно велику масляну пляму навколо танкера “Делфі”, яка свідчить про черговий витік палива з судна. За словами депутата, масляна пляма через течію пішла в сторону пляжу “Ланжерон”.