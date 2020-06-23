Про це повідомляють #Букви.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”. Наразі судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.
У вівторок, 23 червня, депутат Одеської міської ради Олександр Захаров опублікував знімки, на яких видно велику масляну пляму навколо танкера “Делфі”, яка свідчить про черговий витік палива з судна. За словами депутата, масляна пляма через течію пішла в сторону пляжу “Ланжерон”.
Пізніше інформацію про забруднення води в районі підтопленого танкера “Делфі” підтвердили в Державній екологічній інспекції в Одеській області. За результатами досліджень проб води, вміст шкідливих речовин в цій області в 2,2 рази перевищує норму.
“23.06.2020 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Одеської області, під час обстеження акваторії в районі підтопленого танкеру “Делфі”, виявлено окремі маслянисті плями та сіру плівку сріблястого кольору на поверхні води (пошкоджені бонові огородження тощо). Відібрані проби морської води в місці забруднення та направлені до відділу інструментально – лабораторного контролю Інспекції. Згідно результатів досліджень, встановлено перевищення нормованих значень ГДК по вмісту у воді нафтопродуктів у 2,2 разів”, — поінформували в інспекції.
Інспекція направила звернення до Одеського філіалу Адміністрації морських портів України з вимогою вжити заходів для приведення акваторії в належний стан.
- Як повідомлялося раніше, з кінця 2018 року у судна відсутні будь-які документи (воно “сіре”). Близько півроку перед аварією танкер перебував на якорі. У день аварії на судні перебували троє членів членів екіпажу, які спочатку відмовлялися від евакуації з судна, що сіло на мілину танкера, проте пізніше все ж були евакуйовані.
- У листопаді в результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищив допустиму норму в 157 разів.
- Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Власни танкера обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.