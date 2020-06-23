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Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”. Наразі судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.

У вівторок, 23 червня, депутат Одеської міської ради Олександр Захаров опублікував знімки, на яких видно велику масляну пляму навколо танкера “Делфі”, яка свідчить про черговий витік палива з судна. За словами депутата, масляна пляма через течію пішла в сторону пляжу “Ланжерон”.

танкер_делфи

Фото: Олександр Захаров / Facebook

танкер_делфи

Фото: Олександр Захаров / Facebook

Пізніше інформацію про забруднення води в районі підтопленого танкера “Делфі” підтвердили в Державній екологічній інспекції в Одеській області. За результатами досліджень проб води, вміст шкідливих речовин в цій області в 2,2 рази перевищує норму.

танкер_делфи

Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області / Facebook

танкер_делфи

Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області / Facebook

“23.06.2020 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Одеської області, під час обстеження акваторії в районі підтопленого танкеру “Делфі”, виявлено окремі маслянисті плями та сіру плівку сріблястого кольору на поверхні води (пошкоджені бонові огородження тощо). Відібрані проби морської води в місці забруднення та направлені до відділу інструментально – лабораторного контролю Інспекції. Згідно результатів досліджень, встановлено перевищення нормованих значень ГДК по вмісту у воді нафтопродуктів у 2,2 разів”, — поінформували в інспекції.

Інспекція направила звернення до Одеського філіалу Адміністрації морських портів України з вимогою вжити заходів для приведення акваторії в належний стан.