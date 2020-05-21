Поблизу танкера "Делфі", який затонув ,біля берегів Одеси кілька місяців тому, виявили забруднення води. Припускають, що причиною став витік палива.

Про це під час виїзної наради на пляжі повідомили представники місцевої влади, передає видання “Укрінформ“.

За словами голови депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій Одеської міськради Олександра Іваницького, про можливий витік палива стало відомо в ніч на 21 травня.

Забруднення зафіксували співробітники муніципальної рятувальної служби, які здійснюють чергування на місці аварії.

На місце було спрямовано муніципальну екологічну лабораторію, яка підтвердила факт забруднення води поблизу судна. Рівень забруднення встановлюється.

“Уночі правоохоронці зафіксували запах нафтопродуктів, що доносився з танкера, і ми надіслали представників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон і фахівців Держекоінспекції. Вони зробили забори води і виявили перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднення води шкідливими речовинами. Крім того, передали проби води до спеціалізованої лабораторії, де точно визначать рівень перевищення ГДК і оцінять збитки екології”, — заявив депутат.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов проінформував, що було прийнято рішення встановити навколо танкера бонове загородження, аби запобігти поширенню нафтопродуктів в море.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

З кінця 2018 року біля судна відсутні будь-які документи (воно “сіре”). Близько півроку перед аварією танкер знаходився на якорі. У день аварії на судні перебували троє членів членів екіпажу, які спочатку відмовлялися від евакуації з танкера, що сів на мілину, проте пізніше все ж були евакуйовані.