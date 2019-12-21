Як повідомляє видання НВ, захід був організований на території КВЦ “Парковий”, відомого, як “вертолітний майданчик Януковича”.

Згідно з даними видання, спочатку планувалося організувати корпоратив у дорогому ресторані CHI, який розташований на території “Паркового”. Але ця інформація потрапила в Мережу, і в “Слузі народу” передумали.

У підсумку захід відбувся в залі, де проходять засідання фракції “СН”. Там розставили столики, зробили сцену і світло. Ближче до події нардепам роздали запрошення, за які потрібно було заплатити по 2500 грн з людини. У керівництві фракції запевнили, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійність.

“Слуги народу” почали з’їжджатися на корпоратив близько 18:00. За даними НВ, відвідування заходу було необов’язковим, приїхали 60-70 % фракції.

Відвідали корпоратив і президент України Володимир Зеленський, глава його офісу Андрій Богдан, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Крім того, на корпоративі були міністри Тимофій Милованов, Олена Бабак, Юлія Соколовська, Владислав Криклій, Володимир Бородянський, були присутні практично всі губернатори і глава “Укравтодору” Олександр Кубраков.

Ведучою вечора була Катерина Осадча.

Як зазначає видання, першим відкрив вечір і взяв слово Дмитро Разумков. Пробув він на заході недовго, оскільки поїхав на вечірній ефір до Савіка Шустера.

Після нього Осадча оголосила президента Володимира Зеленського, який влаштував “рознос” нардепу, заступнику голови комітету з бюджетних питань Олександру Трухіну. Про це, зокрема, писав анонімний Telegram-канал “Темний Лицар”.

“Провів паралелі зі щуром і свинею. Прямо нічого не сказав, але все всі зрозуміли”, – наголошується в повідомлення.

Причиною могло стати те, що Трухін виділив на свій округ 260 млн грн.

Виданню НВ у фракції підтвердили, що Зеленський був незадоволений нардепом.

Також Зеленський розкритикував провал голосування щодо законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

“Президент був незадоволений цим голосуванням. Адже це було його передвиборчою обіцянкою, яку не вдалося втілити. Вийшло не по-сімейному”, – розповів НВ “слуга народу” Жан Беленюк.

Під час виступу Зеленський неодноразово акцентував увагу, що “вони всі велика родина, тому потрібно триматися разом”. Глава держави пробув на корпоративі недовго – близько години. Замість себе “головним” він згодом залишив керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Як повідомили НВ джерела, вечір пройшов спокійно і “без мордобою”.

Так, глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія і його заступник, за сумісництвом глава партії “СН” Олександр Корнієнко виступили з імпровізацією – коротким стендапом про порівняння фракцій одна з одною. Також виступив із привітанням Олексій Гончарук.

Після офіційних промов розпочався концерт, на якому виступили Тіна Кароль, Jerry Heil, група 80-х Ottawan і учасники “Ліги сміху” – команда “Стоянівка”. “95 квартал” на корпоратив не приїхав.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп Ліза Богуцька для “слуг народу” записали новорічне привітання Євген Кошовий і Степан Казанін.

При цьому фуршет для нардепів організували, за їхніми ж словами, досить скромний.

Жан Беленюк, наприклад, розповів НВ, що на їхньому столику “їжа закінчилася швидко” (у зв’язку з цим “слуги народу” “пригощалися” з сусідніх столів). Відомо, що був фуршет, салати, гаряче.

“Що ми їли? Я взагалі нічого. Та й не в їдальню ми прийшли, щоб їсти. Були легкі фуршетні закуски. Це ж не весілля, в кінці кінців. Пили хто сік, хто вино, хто коньяк. Не досліджувала. Я пила 50 г білого вина, які розтягла на 2 години. Ну, і морс журавлиний”, – написала, в свою чергу, Богуцька в Facebook.

Як зазначає видання, в Мережі з’явилася інформація, що на корпоративі розливали коньяк, пляшка якого коштує 35 тисяч грн. У фракції не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Після офіційної концертної програми відбулася і неофіційна. Як розповіли НВ присутні на корпоративі нардепи, були організовані танці в CHI і караоке-вечір в ресторані Champion Hall.

Співати пісень прийшли близько 100 нардепів, але найбільше запам’ятався Олександр Дубінський, який заспівав пісню “Яблоки на снегу”.

“Ще він співав у дуеті з Корнієнком “Моя бабушка курит трубку”. Ми навіть не думали, що у Дубінського такий гарний голос”, – розповів співрозмовник НВ.

Сам Дубінський у коментарі виданню спростував інформацію, що він був у караоке. За словами нардепа, його “колеги щось наплутали”.

Депутати також співали пісні гуртів “Океан Ельзи”, “Звери”, шансон і “Червону руту”.

У такій атмосфері корпоратив проходив всю ніч. За даними НВ, останні гості поїхали майже о 5-ій ранку, а депутати роз’їхалися раніше.

В яку суму обійшовся корпоратив, у партії не уточнюють. Також не відомо, хто займався організацією і запрошенням зірок. Один зі співрозмовників видання припустив, що відповідальним був заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який раніше заснував рекламну компанію Goodmedia і має досвід в організації подібних заходів.