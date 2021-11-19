Про це народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, повідомила в етері телеканалу “Україна 24”.
Як сповіщалося, 18 листопада Міхеїла Саакшвілі, який перебуває у лікарні Глданської в’язниці, знепритомнів після зустрічі з адвокатами та потребував надання медичної допомоги. Його було направлено до реанімації.
Сьогодні ж в етері телеканалу “Україна 24” Ясько проінформувала про те, що політика, можливо, переведуть до військового шпиталю в місті Горі.
“Це не той варіант, на якому наполягали адвокати та медики, проте це повноцінний госпіталь, і я впевнена, що це набагато краще, щоб урятувати його життя. Тому що там, де він зараз знаходиться, у нас немає жодних гарантій, що його життя буде врятовано”, — прокоментувала вона.
Раніше сьогодні грузинський міністр юстиції Раті Брегадзе порекомендував перевести Саакашвілі до військового шпиталю у Горі.
Однак він зазначив, що це буде можливим лише за тієї умови, якщо експрезидент припинить голодування, а опозиція відмовиться від будь-яких деструктивних дій та акцій протесту біля шпиталю.
У іншому ж випадку рішення про переведення буде змінено, а прихильники Саакашвілі у разі порушення закону понесуть відповідальність, заявив міністр.
- Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує тюремне ув’язнення через низку кримінальних проваджень, які відкрили проти нього у цій країні.
- Експрезидент Грузії після затримання оголосив про голодування. Через тривалу відмову від їжі у нього погіршився стан здоров’я, наприкінці жовтня йому навіть знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що Саакашвілі погодився на медичну допомогу.
- 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що колишнього грузинського президента перевели у Глданську в’язницю. Після цього народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, заявила, що це місце є “найнебезпечнішим” для Саакашвілі.
- 11 листопада Саакашвілі оголосив, що готовий припинити голодування за умови переведення до звичайної лікарні.
- Україна передала Грузії ноту протесту через переведення політика без інформування української сторони.