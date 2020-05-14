Відповідна анкета з’явилася на його сторінці в Facebook.
“Вас вітає команда Національної Ради Реформ України! Якщо Ви хочете приєднатися до нашої дружної, активної і сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму”, – написав Саакашвілі.
Заповнити анкету можна до 23:00 18 травня, оскільки вже з 19 травня розпочнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.
Обов’язковими вимогами до кандидатів зазначені:
- знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;
- досвід роботи за фахом від 5-ти років;
- наявність рекомендації з попереднього місця роботи;
- запис короткого відео в цій формі.
В анкеті сказано, що пропонується цікава робота з ринковим рівнем заробітної плати, сучасним офісом в центрі Києва і можливістю швидкого професійного зростання.
- 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.