Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі набирає собі "команду реформаторів" через оголошення в Facebook.

Відповідна анкета з’явилася на його сторінці в Facebook.

“Вас вітає команда Національної Ради Реформ України! Якщо Ви хочете приєднатися до нашої дружної, активної і сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму”, – написав Саакашвілі.

Заповнити анкету можна до 23:00 18 травня, оскільки вже з 19 травня розпочнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.

Обов’язковими вимогами до кандидатів зазначені:

знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;

досвід роботи за фахом від 5-ти років;

наявність рекомендації з попереднього місця роботи;

запис короткого відео в цій формі.

В анкеті сказано, що пропонується цікава робота з ринковим рівнем заробітної плати, сучасним офісом в центрі Києва і можливістю швидкого професійного зростання.