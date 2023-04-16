15 квітня колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі назвав російського політика Олексія Навального "майбутнім президентом того, що незабаром залишиться від Росії".

Про це мовиться у заяві грузинського політика у Facebook.

Так Саакашвілі відповів на заклик Навального відпустити експрезидента Грузії з в’язниці на лікування.

За словами колишнього глави Грузії, їх із Навальним об’єднує те, що “обидва однаково непримиренні з корупцією і що обоє є головними ворогами для Путіна”. Також Саакашвілі побажав Навальному “вижити, бути вільним та досягти бажаної мети”.

Зауважимо, 9 квітня у Тбілісі опозиційна партія “Єдиний національний рух” (ЄНР) організувала мітинг перед будівлею парламенту на підтримку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та євроатлантичного курсу країни.

Нещодавно колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який знаходиться у в’язниці, заявив про погіршення стану здоров’я та закликав міжнародну спільноту допомогти звільнити його.

Раніше стало відомо, що російський політик Олексій Навальний, який наразі перебуває у в’язниці, бореться з невідомою хворобою, яка повільно його вбиває. Він вже схуд на 8 кг лише за два тижні.

Довідка. Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 в місті Глдані.

Тим часом відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр “Емпатія”, через погіршення стану здоров’я грузинському політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії заявила, що не розглядатиме висновків експертизи.

У квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.

Водночас 6 лютого Тбіліський міський суд ухвалив рішення, за яким колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі залишиться під вартою, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном.