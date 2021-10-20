Про це повідомили у прокуратурі Грузії.
Слідство встановило, що 28 вересня приблизно о 23:00 в порт Поті (Грузія) увійшло судно “Вільнюс”. Воно вирушило з порту Чорноморськ (Україна). З цього судна 29 вересня о 01:04 вирушив трейлер Scania з молочною продукцією.
За версією слідства, всередині вантажівки Scania перебував колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі.
О 01:49 за тбіліським часом Саакашвілі вийшов з вантажівки у порту Поті й незаконним шляхом перетнув кордон Грузії. Цю інформацію підтверджують записи з телефону політика.
Через кілька хвилин Саакашвілі сів у легковий автомобіль марки Mercedes, який його зустрічав поблизу.
Прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині державного кордону.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що моральне самопочуття колишнього президента Грузії чудове. Однак, він ледве ходить і відчуває сильну слабкість.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 13 жовтня у Києві прихильники Міхеіла Саакашвілі пікетували посольство Грузії.
- 14 жовтня Саакашвілі заявив, що причиною його повернення була туга за батьківщиною та бажання зупинити негативні зміни у Грузії.
- Також 14 жовтня тисячі людей вийшли на акцію в центрі Тбілісі з вимогою звільнити з ув’язнення громадянина України Міхеіла Саакашвілі.