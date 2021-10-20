Колишній президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії у вантажівці з молокопродуктами.

Про це повідомили у прокуратурі Грузії.

Слідство встановило, що 28 вересня приблизно о 23:00 в порт Поті (Грузія) увійшло судно “Вільнюс”. Воно вирушило з порту Чорноморськ (Україна). З цього судна 29 вересня о 01:04 вирушив трейлер Scania з молочною продукцією.

За версією слідства, всередині вантажівки Scania перебував колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі.

О 01:49 за тбіліським часом Саакашвілі вийшов з вантажівки у порту Поті й незаконним шляхом перетнув кордон Грузії. Цю інформацію підтверджують записи з телефону політика.

Через кілька хвилин Саакашвілі сів у легковий автомобіль марки Mercedes, який його зустрічав поблизу.

Прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення в незаконному перетині державного кордону.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що моральне самопочуття колишнього президента Грузії чудове. Однак, він ледве ходить і відчуває сильну слабкість.