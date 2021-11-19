Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі дав згоду на переведення до військового шпиталю у Горі та готовий припинити голодування.

Про це повідомила народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, на своїй сторінці в Facebook.

Аналогічна заява була опублікована на сторінці ув’язненого політика.

Опозиційний грузинський телеканал Mtavari процитував текст листа Саакашвілі, який було озвучений його адвокатом. У ньому політик написав, що погоджується на переведення до лікарні у Горі та припинити голодування.

“Я насправді не збираюся миритися зі своїм незаконним ув’язненням, і, сподіваюся, ви не потерпите мого путінського полону”, — написав Саакашвілі.

За словами адвоката експрезидента Ніки Гварамії, які передає опозиційний телеканал Руставі-2, Михеїла Саакашвілі сьогодні буде переведено до лікарні Горі. З завтрашнього дня йому мають призначити точну програму лікування із наперед визначеним протоколом, а також щоденними звітами спеціалістів не лише зі шпиталю, а і з залученням експертів ззовні.

Адвокат попросив, аби біля шпиталю у Горі не було надто людно, задля того, щоб не заважати безпечному переміщенню ув’язненого політика.