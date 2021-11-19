Про це повідомила народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, на своїй сторінці в Facebook.
Аналогічна заява була опублікована на сторінці ув’язненого політика.
Опозиційний грузинський телеканал Mtavari процитував текст листа Саакашвілі, який було озвучений його адвокатом. У ньому політик написав, що погоджується на переведення до лікарні у Горі та припинити голодування.
“Я насправді не збираюся миритися зі своїм незаконним ув’язненням, і, сподіваюся, ви не потерпите мого путінського полону”, — написав Саакашвілі.
За словами адвоката експрезидента Ніки Гварамії, які передає опозиційний телеканал Руставі-2, Михеїла Саакашвілі сьогодні буде переведено до лікарні Горі. З завтрашнього дня йому мають призначити точну програму лікування із наперед визначеним протоколом, а також щоденними звітами спеціалістів не лише зі шпиталю, а і з залученням експертів ззовні.
Адвокат попросив, аби біля шпиталю у Горі не було надто людно, задля того, щоб не заважати безпечному переміщенню ув’язненого політика.
- Напередодні повідомлялося, що влада Грузії розглядає можливість переведення Саакашвілі до військового шпиталю у Горі.
- Раніше експрезидента було скеровано до реанімації.
- Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує тюремне ув’язнення через низку кримінальних проваджень, які відкрили проти нього у цій країні.
- Експрезидент Грузії після затримання оголосив про голодування. Через тривалу відмову від їжі у нього погіршився стан здоров’я, наприкінці жовтня йому навіть знадобилася допомога реаніматологів.
- 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що колишнього грузинського президента перевели у Глданську в’язницю. Після цього народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, заявила, що це місце є “найнебезпечнішим” для Саакашвілі.
- 11 листопада Саакашвілі оголосив, що готовий припинити голодування за умови переведення до звичайної лікарні.