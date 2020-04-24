Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко запропонував екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі виїхати на батьківщину і там очолити свою грузинську партію "Єдиний національний рух".

Про це він заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

Під час виступу Саакашвілі почав розповідати про свої успіхи в Грузії, як він реформував країну і як у його політичної партії “Єдиний національний рух” ростуть рейтинги в Грузії.

Бойко запропонував екс-президенту Грузії виїхати на батьківщину і там зайнятися своєю партією і політикою. У відповідь на таку пропозицію Саакашвілі почав критикувати Бойко і хвалитися тим, чого досягла Грузія за ці роки.

“А я хочу, а я хочу, я хочу закінчити в зв’язку з цим. Ви говорите, що я повинен виїхати і залишити вам Україну. Так я хочу у вас запитати, знаєте яка різниця між мною і вами. Я взяв країну, яка була розбитою, розгромлена, де не було взагалі нічого. Я зробив. Там економіка виросла в 4 рази. Це не мої цифри, а світового банку. Там ми побудували 2500 км доріг … Я взяв розбиту країну і з неї зробив цукерку”, – заявив Саакашвілі.

Бойко також нагадав главі фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії про судимість екс-президента Грузії і порадив розібратися з юридичною стороною питання.

“Я б порадив вам розібратися в юридичному аспекті. Тому формально пан Саакашвілі має вирок Тбіліського суду. Я не коментую зараз, але формально це вирок суду суверенної країни”, – сказав Бойко.

Раніше Саакашвілі заявив, що готовий працювати навіть помічником у будь-якого міністра або губернатора, який хоче врятувати Україну від кризи.