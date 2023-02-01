Під час судового засідання колишній президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі на камеру продемонстрував, в якому фізичному стані він знаходиться, перебуваючи під вартою, після цього зв'язок одразу перервали. Президент Володимир Зеленський прокоментував оприлюднені кадри, заявивши, що влада Грузії публічно катує громадянина України.

Про це він зазначив у Facebook.

1 лютого Саакашвілі дистанційно під’єднався до засідання Тбіліського міського суду, що розглядає клопотання щодо відстрочки його покарання та звільнення за станом здоров’я.

Під час засідання грузинський політик звернувся до України, наголосивши, що пишається її народом та впевнений у перемозі.

“Але якщо не доживу до перемоги, моє серце має бути поховано в Києві. Воно належить Україні”, – зазначив Саакашвілі.

Згодом, повідомивши, що його катують та труять, Саакашвілі продемонстрував суду наслідки перебування під вартою, припіднявши сорочку. Політик закликав надати йому можливість адекватного лікування. Одразу після цього з’єднання перервали.

Своєю чергою, під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві, Володимир Зеленський продемонстрував світлини Саакашвілі та заявив, що влада Грузії його публічно катує і вбиває громадянина України.

“Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їх внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їх мета – його вбити”, – наголосив глава держави.

Він висловив розуміння нейтральної позиції Грузії щодо російсько-української війни, проте наголосив, що “ми з великим нерозумінням сприймаємо ось таке ставлення”.

Зауважимо, у квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.

Довідка. Саакашвілі був президентом Грузії у 2004 – 2007 та 2008 – 2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня 2020 року Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані зреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.

Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 в місті Глдані.

Тим часо, відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр “Емпатія”, через погіршення стану здоров’я грузинському політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії заявила, що не розглядатиме висновки експертизи.