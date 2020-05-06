За інформацією #Букв, це буде посада голови виконкому Національної ради реформ при президенті.

“Призначення буде сьогодні. Процедура затягнулася, тому що Саакашвілі хотів посаду якогось голови, і довелося створити в раді виконком”, – розповіло #Буквам джерело.

Як відомо, спочатку Саакашвілі претендував на посаду віце-прем’єра з питань реформ, але для цього не знайшлося голосів депутатів.

“Після зустрічі з ним були готові голосувати лише 100 депутатів. Решта сумнівалися чи були категорично проти. Голоси могли дати “Голос”, “Батьківщина” і позафракційні. Але потрібно було 170 наших, а без особистого втручання президента їх не буде”, – розповів раніше #Буквам один із депутатів від “Слуги народу”.

Але Володимир Зеленський не став втручатися. З цього депутати зробили висновок, що призначення Саакашвілі було якоюсь особистою історією домовленостей очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

“Але в такому форматі (в Нацраді реформ, – ред.) нехай працює – нашому Кабміну потрібно, щоб його хтось бадьорив, а інакше це зовсім понуре “г”, – сказав співрозмовник #Букв.

Про те, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії віце-прем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля, стало відомо 22 квітня.

Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати переговірником із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Саакашвілі також розраховував, що вже 30 квітня Верховна Рада проголосує за його призначення віце-прем’єр-міністром України, але цього не відбулося.