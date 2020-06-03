Голова виконавчого комітету української національної ради реформ і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на зустрічі з представниками бізнесу послав "під три чорти" тих, хто зажадав від нього швидких результатів на новій посаді.

Захід транслювався на YouTube-каналі In time Ukraine.

Колишнього президента Грузії запитали про те, “коли будуть справи конкретні”. Саакашвілі розлютився і різко відповів, що йому набридли подібні закиди, і запропонував українцям самим щось робити для змін в країні.

“А коли у вас будуть справи конкретні? Що значить “справи конкретні”? Давайте разом розповідати, що я, “ой, Саакашвілі прийшов, справи, ой, розчарував через тиждень”. Та пішли всі до біса, хто так думає”, – сказав Саакашвілі.

Політик також запропонував підприємцям самим “ворушити руками”.

“Самі ворушіть руками, все в ваших руках. До чортової матері! Скільки можна (говорити):” Ми так сподівалися, а він розчарував “. А може, ви самі можете поворухнутися?”, – заявив Саакашвілі.

(Дивитися відео з 18:57 хвилини, – ред.)

Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.