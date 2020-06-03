Захід транслювався на YouTube-каналі In time Ukraine.
Колишнього президента Грузії запитали про те, “коли будуть справи конкретні”. Саакашвілі розлютився і різко відповів, що йому набридли подібні закиди, і запропонував українцям самим щось робити для змін в країні.
“А коли у вас будуть справи конкретні? Що значить “справи конкретні”? Давайте разом розповідати, що я, “ой, Саакашвілі прийшов, справи, ой, розчарував через тиждень”. Та пішли всі до біса, хто так думає”, – сказав Саакашвілі.
Політик також запропонував підприємцям самим “ворушити руками”.
“Самі ворушіть руками, все в ваших руках. До чортової матері! Скільки можна (говорити):” Ми так сподівалися, а він розчарував “. А може, ви самі можете поворухнутися?”, – заявив Саакашвілі.
(Дивитися відео з 18:57 хвилини, – ред.)
Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.
- 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.